Marmaray’da Kavga, Çocuklar Korktu

ÇOCUKLARININ YANINDA BABAYA SALDIRI

İstanbul’da Marmaray Maltepe Süreyyapaşa Plajı istasyonunda iki kişi arasında tartışma yaşandı. Çocukların korku dolu anlar geçirmesine rağmen taraflar kavgayı sürdürdü ve o anlar kameraya yansıdı.

KAVGANIN NEDENİ TARTIŞMA

Tren içinde başlayan bir tartışma, kısa süre içinde kavgaya dönüştü. İki şahıstan biri diğerine yumruk atarak saldırmaya başladı. Kavganın büyümesiyle birlikte başka birinin de olaya müdahil olması ile durum daha da karmaşıklaştı. Yumruklu saldırıya uğrayan kişinin çocukları, ağlayarak korku ve panik yaşadı. Buna rağmen, şahıslar çocukların ağlamasına aldırış etmeden trenin dışına çıkarak kavgaya devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.