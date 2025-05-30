Haberler

Marmaray’da Kavga, Çocuklar Korktu

ÇOCUKLARININ YANINDA BABAYA SALDIRI

İstanbul’da Marmaray Maltepe Süreyyapaşa Plajı istasyonunda iki kişi arasında tartışma yaşandı. Çocukların korku dolu anlar geçirmesine rağmen taraflar kavgayı sürdürdü ve o anlar kameraya yansıdı.

KAVGANIN NEDENİ TARTIŞMA

Tren içinde başlayan bir tartışma, kısa süre içinde kavgaya dönüştü. İki şahıstan biri diğerine yumruk atarak saldırmaya başladı. Kavganın büyümesiyle birlikte başka birinin de olaya müdahil olması ile durum daha da karmaşıklaştı. Yumruklu saldırıya uğrayan kişinin çocukları, ağlayarak korku ve panik yaşadı. Buna rağmen, şahıslar çocukların ağlamasına aldırış etmeden trenin dışına çıkarak kavgaya devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Çelik Tarifeleri Yükseliyor, Güvenlik Artıyor

ABD Başkanı Trump, çelik ithalatındaki gümrük vergisinin yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükseltileceğini duyurdu. Bu artışın, ülke çelik sanayisini koruma amaçlı olduğu ifade edildi.
Haberler

Oksijen Tüpü Patladı, Beş Yaralı

Mersin'in Bozyazı ilçesindeki kaporta atölyesinde oksijen tüpü patladı. Olayda 5 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.