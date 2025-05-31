Marmaray’da Kavga Gerçekleşti. Tanık Oldum

OLAYIN BAŞLANGICI VE KAVGANIN NEDENİ

Dün öğleden sonra Marmaray’da seyahat ederken yaşanan ve yumruklu bir kavgaya dönüşen bir olaya tanıklık ettim. Olayın bu kadar büyüyeceğini tahmin etmemiştim. Olay, çocuklarıyla birlikte Marmaray’a binen bir beyefendinin, kapının kenarında telefonla konuşan bir genç hanımefendiye, “niye burada duruyorsun, çocuklarımla girmeye çalışıyorum, zorlandılar. Ya ayakları takılıp sıkışıp düşselerdi” diyerek çıkışması ile başladı. Genç hanımefendi “affedersiniz” diyerek özür diledi. Ancak vagona biniş kapısının ortasından da rahatça girilebiliyordu. Vagon içindeki güvenlik kameralarının bu durumu kaydettiğini düşünüyorum.

SÜREKLİ ŞİKAYET VE KAVGANIN ARTAN GERİLİMİ

Beyefendi vagona bindikten sonra kapılar kapandıktan sonra da şikayetine devam etti. Bu durum 5-6 dakika boyunca sürdü. Kapıda duran genç hanımefendi bu durum karşısında ağlamaya başladı. Diğer yolcular, adama “yeter yahu susun, kapatın konuyu” diyerek uyarılarda bulundu. Ancak çocuklarının elini tutan adam durumu büyütmekte kararlıydı ve söylenmeye devam etti. Olayın kargaşasına dahil olan iki kişi, ağlayan genç kızın durumu üzerinden adama “yeter artık ulan, ne bu kadar büyüttün be” gibi ifadelerle yaklaşarak onunla yüzleşmeye çalıştı. Ben de cep telefonumun kamerasını açarak kayda geçtim.

OLAYIN SONU VE ŞOK EDİCİ GÖRÜNTÜLER

Tutuklanan kişinin, Marmaray durağa yaklaşırken “çık dışarı” diyerek biri çocuklu beyefendiye yumruk atması sonrası standart bir tartışma çıktı. Marmaray hareket ederken, yumruk atılan adamın burnu kırıldı ve kan akmaya başladı. Herkes bu duruma şoke olmuş bir şekilde tanıklık etti. Marmaray’ın özel güvenlik elemanları hemen yardıma koştu. Burnu kırılan adam, mavi gömlekli gencin kendisine sözlü ve fiziksel müdahalede bulunduğunu bağırarak bildirdi. Ardından, genç adam arkadaşıyla konuşurken ona doğru koşup yumruk attı. Olaydan sonra Marmaray hareket etmeye devam etti. Tanıklığım bu şekilde sona erdi.

Temennim, her iki tarafın öfkelerine yenik düşerek hatalar yapmasının ardından bu tatsız durumun daha fazla büyümeden çözüme kavuşmasıdır. Her gün toplu taşımada seyahat eden biri olarak, öfke kontrolünde sıkıntılarımız olduğunu söylemek zorundayım.