“Marmaray’da Kavga Yaşandı!”

İSTANBUL’DA MARMARAY’DA KAVGA OLAYI

İstanbul’un Maltepe bölgesinde, Marmaray’a binen bir baba, iki çocuğuyla birlikte bulunduğu sırada kapı önünde bekleyen bir kadına tepki gösterdi. Olay, diğer yolcuların da katılmasıyla tartışmanın büyümesi ve kavga çıkmasıyla sonuçlandı. Bu arbedede, babanın burnu kırıldı ve yaşananlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

OLAYIN SEBEBİ VE GELİŞMELER

Duruşma dün akşam saatlerinde Marmaray Süreyya Plajı durağında meydana geldi. İddialara göre, iki çocuğuyla Marmaray’a binen D.E., kapı önünde bekleyen bir kadının davranışına tepki gösterdi. Tartışmaya bir süre sonra başka bir kişi de dahil oldu ve bu kişi, iki çocuklu babanın yüzüne yumruk attı. Çocukların olaydan korktuğu anlar sonrasında, taraflar duraktan inerek yeniden kavga etmeye başladı. O sırada çevredekiler ve güvenlik görevlileri olaylara müdahale etti ve kargaşa sona erdi. D.E.’nin burnunun kırıldığı öğrenildi. Korkan çocukları, duraktaki kadın yolcular sakinleştirmeye çalıştı.

POLİS MÜDAHALESİ VE GÖZALTILAR

Yaşanan olayın ardından polis harekete geçti. D.E.’nin şikayeti üzerine E.D. (50) ve İ.A. (22) isimli şüpheliler “kasten yaralama” suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü, olayla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “30.05.2025 günü saat 16.45 sıralarında Maltepe Süreyya Paşa Marmaray İstasyonu’nda çıkan kavga ile ilgili ekiplerimiz hızla olay yerine intikal etmiştir. Yolculuk sırasında çıkan yer verme tartışması kavgaya dönüşmüş, D.E. (46) isimli vatandaş darp edilmiştir.”

ADLİ İŞLEMLER VE SERBEST BIRAKILAN ŞÜPHELİ

Alınan bilgilere göre, gözaltına alınan iki şüpheliden İ.A., gerekli işlemlerin ardından adli makamlar tarafından serbest bırakıldı. E.D. hakkında ise ‘kasten yaralama’ suçundan başlatılan adli işlemler devam ediyor.