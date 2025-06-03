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Marmaray’da Olay, Genç Kız Şikayetçi

DENEYİM SIRASINDA YAŞANAN TARTIŞMA

İstanbul’da Marmaray yolculuğunda meydana gelen olayda, 2 çocuğuyla beraber seyahat eden Deniz Eroğlu, bir genç kız tarafından saldırıya uğradı. Olayın öncesinde tartışan ve hakaret eden 18 yaşındaki E.D., Deniz Eroğlu hakkında şikayetçi oldu. Yayınlanan görüntülerde, genç kızın gözyaşları içinde istasyon dışına çıktığı görülüyor.

OLAYLA İLGİLİ GECEKONDU GÖRÜNTÜLERİ

30 Mayıs Cuma günü Maltepe’de yaşanan bu olay, medyanın gündemine oturdu. Deniz Eroğlu, E.D. ismindeki bir yolcuyla tartıştıktan sonra yumruklu bir saldırıya maruz kaldı. E.D. gözaltına alındı ve daha sonra tutuklandı. Ancak son gelişmelerde, tartışmanın ardından E.D.’nin, Deniz Eroğlu’na hakaret ettiği iddiaları gündeme geldi. Yeni görüntüler de olayın seyrini değiştiren önemli ayrıntılar içeriyor; seyahat eden diğer yolcuların tartışmaya müdahale ettiği ve genç kızın istasyondan acılı bir şekilde ayrıldığı görülüyor.

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