Marmaray’da Sabah Arıza Nedeniyle Aktarma Yapıldı

TEKNİK ARIZANIN MEYDANA GELİŞİ

Marmaray’da sabah saatlerinde yaşanan teknik arıza yüzünden yolcular aktarma yapmak zorunda kaldı. Seferlerin bir süre duraksamalı şekilde devam ettiği belirtildi. Fatih durağında, Gebze-Halkalı Marmaray hattında henüz belirlenemeyen bir sebeple teknik arıza meydana geldi. Bu yüzden, Gebze yönünden ulaşan trenler durakta durduruldu ve yolcular Kadıköy yönünden gelen trenlere geçiş yaparak seyahat etmek zorunda kaldı.

SEFERLERİN DURUMU

Arıza nedeniyle seferlerin bir müddet duraksamalı olarak sürdüğü bilgisi verildi. Arızanın sebebi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı ve istasyonda yoğunluk oluştu. Yolcular yaklaşık yarım saat bekletildi. Ekiplerin duruma müdahale etmesiyle seferler normale dönmeye başladı.

YOLCU YORUMLARI

Gökhan Özcan isimli bir yolcu, “Yaklaşık yarım saat beklettiler. Arızanın sebebini bilmiyoruz. Gebze-Tuzla arasında arıza yaşandı. Seferler duraksamalı şekilde devam ediyor” şeklinde konuştu. Diğer bir yolcu Yasin Yıldırım ise, “Gelirken trende arıza verildiğini söylediler. Net bir bilgi verilmedi, sadece kısa süreli bir arıza olduğu ve bu nedenle aktarma yapılacağı söylendi. Yarım saat kadar bekledik, fazla sürmedi” diye aktardı.