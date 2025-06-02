Marmaray’da Şiddet İle İlgili Olay

MARMARAY’DA YAŞANAN ŞİDDET OLAYI VE TEPKİLER

Marmaray’da, iki çocuğu ile birlikte bulunan bir babanın maruz kaldığı şiddet olayı, Türkiye’nin gündeminde geniş yankı buldu. Olay sonrasında, saldırganlardan biri tutuklandı, diğeriyse adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı. Şiddet anının anlık görüntüleri sosyal medya üzerinde hızla yayıldı ve bu durum, saldırganların kimliklerinin teşhir edilmesine neden oldu. Toplum, bu durumla ilgili tepkilerini sosyal medyada açıkça dile getirdi.

SOSYAL MEDYA YARGILARI VE VALİ GÜL’ÜN AÇIKLAMALARI

Yaşanan olaya tanıklık eden bir gazeteci, Marmaray’daki olayları kendi bakış açısından yorumladı ve tartışmaların boyutunu artırdı. Sosyal medyada oluşan yargılar bir günde değişti ve İstanbul Valisi Davut Gül bu duruma karşılık verdi. Gül, X hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda, İstanbul’un nüfusunun yaklaşık 16 milyon olduğunu ve bu büyüklükle Birleşmiş Milletler üyesi 130’dan fazla ülkeden daha büyük bir metropol olduğunu ifade etti.

BÜYÜK ŞEHİRDE SUÇLAR VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Böylesine dinamik ve kalabalık bir şehirde zaman zaman münferit suçların yaşanabileceğine dikkat çeken Gül, önemli olanın bu suçların önlenmesine yönelik olarak koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması olduğunu vurguladı. Ayrıca, olaylar yaşandığında ilgili kurumların derhal harekete geçmesi gerektiğine de değindi. Sosyal medyaya yansıyan veya yansımayan olaylar nedeniyle vatandaşların huzurunu bozan herkes hakkında güvenlik birimlerinin 7 gün 24 saat aktif olduğunu bildirdi.

Gül, “Her suçu sosyal medyada teşhir etmek, kişileri açıkça hedef göstermek ve linç kültürünü körüklemek, kamu düzenini zedeler, toplum vicdanını yaralar ve hukuki ile vicdani sorumluluk doğurur. Suç işleyene cezayı devlet verir. Adaletin yeri sosyal medya değil, mahkeme salonlarıdır” dedi. Devletin sosyal medyadan yönetilemeyeceğini belirten Gül, güvenlik, adalet ve kamu düzeninin, kişisel tepkilerle değil; anayasal kurumlar aracılığıyla sağlanması gerektiğini ifade etti. Sonunda, toplumsal huzurun korunmasının ortak bir sorumluluk olduğunu ve sağduyu ile hukuk devleti bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.