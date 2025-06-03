Marmaray’da Yer Verme İfadesi Ortaya Çıktı

ÇOCUKLARLA BİRLİKTE YAŞANILAN OLAY

Marmaray’da meydana gelen yer verme tartışması sonucunda, çocuklarının yanında darbedilen 50 yaşındaki Deniz E.’nin olay öncesi tartıştığı 19 yaşındaki Zehra A.’nın ifadesi gün yüzüne çıktı. Zehra A., olay sırasında “Trene binerken bana ‘çekil buradan, niye burada duruyorsun, çocuklarımla geçemiyorum’ dedi. ‘Özür dilerim, tren zaten sıkışık, çekilebildiğim kadar çekildim’ dedim. Hakaret içerikli konuşmalar yaptı. Kendisine tepki veremediğim için ağlamaya başladım. Uzaklaşmaya çalıştım fakat tren kalabalık olduğu için uzaklaşamadım” ifadelerini kullandı.

ŞİKAYET SONRASI SERBEST BIRAKILDI

Deniz E.’nin olayın ardından şikayet üzerine gözaltına alındığı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Olayla ilgili yeni görüntülerin ortaya çıkmasıyla, Deniz E. ile başka bir kadın yolcu arasında yer verme meselesi yüzünden tartışma yaşandığı ortaya koyuldu. Tartışmada trende bulunan E.D., Deniz E.’yi darbetti. İ.A. adlı bir kişi de olaya müdahil olunca arbede büyüdü. Trenin durağa yanaşmasının ardından, taraflar indikleri yerde tartışmaya devam etti. Çocuklar ise duraktaki kadın yolcular tarafından sakinleştirilmek istendi.

TARTIŞMANIN DETAYLARI

Deniz E.’nin genç kadına hakaret ettiği iddiaları gündeme geldi. Zehra A., emniyette verdiği ifadesinde, “Trene binerken bana ‘çekil buradan, niye burada duruyorsun, çocuklarımla geçemiyorum, çocuklarım sıkışsa bunun sorumluluğunu kim alacak’ gibi şeyler söyledi ve trene bindi. Ben de, ‘abi özür dilerim, tren zaten sıkışık, çekilebildiğim kadar çekildim’ dedim. Hemen arkamda çok yakın mesafeme geçerek kendi kendine konuşmaya devam etti. Başörtümü kastederek hakaret içerikli konuşmalar yapmaması gerektiğini söyledim. Onu teskin etmek için ‘ya sabır, ya selamet’ dedim. Bu söz üzerine ’20 yaşındaki kız ya sabır ya selamet çekiyor’ diyerek tepki gösterdi. Kendisine tepki veremediğim için ağlamaya başladım. Uzaklaşmaya çalıştım fakat tren kalabalık olduğu için uzaklaşamadım” dedi.

OLAY SONRASI YENİ GÖRÜNTÜLER

Zehra A., olaydan iki gün sonra polis merkezine giderek Deniz E.’den şikayetçi oldu. Şikayeti üzerine gözaltına alınan Deniz E., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ayrıca, Marmaray’daki tartışmaya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Bu görüntülerde, Zehra A.’nın ağlayarak Marmaray’dan çıktığı anlar yer aldı.