Marmaray’da Yer Verme Tartışması Yaşandı

Olayın Gelişimi

Maltepe’deki Marmaray hattında yer verme yüzünden yaşanan bir tartışma sonucunda, yanında çocukları olan bir babaya saldıran kişiler yakalandı ve gözaltına alındı. Saldırganlardan biri olan E.D. (50), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Tartışmanın Sebebi ve Saldırı

Olay, dün saat 16.45 sıralarında Marmaray Süreyya Plajı İstasyonu’nda meydana geldi. İki çocuğuyla seyahat eden D.E. (46) ile bir kadın yolcu arasında yer verme konusunda bir tartışma yaşandı. Tartışmaya dahil olan E.D., durumu büyütüp D.E.’ye saldırdı. Saldırı anı, tren yolcuları tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Polis Müdahalesi ve Tutuklama

Yaşanan olayın ardından, polis ekipleri E.D.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay, toplu taşıma araçlarında yaşanan benzer durumların bir kez daha tartışılmasına sebep oldu.