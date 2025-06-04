Marmaray’daki Tartışma Sonrası Yaşananlar

GÖZALTINA ALINAN ÖĞRENCİ KONUŞTU

İbrahim Aktan, Marmaray’da yaşanan ve “mavi gömlekli çocuk” olarak anılan olayla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Aktan, “Şöyle bir algı oluştu kamuoyunda, sanki yumruğu ben atmışım. Ben kesinlikle adama vurmadım. Ben araya girdim. Onları ayırdım. İlk müdahale eden ben olmama rağmen orada provoke etti beni” dedi. 30 Mayıs Cuma günü Marmaray Süreyyapaşa İstasyonu’nda yaşanan olayda, iki çocuğuyla seyahat eden Deniz E. ile Zehra A. arasında yer verme nedeniyle bir tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ekrem D. (50), Deniz E.’yi darbetti. Olayı gören İbrahim Aktan’nın müdahalesiyle gerilim daha da yükseldi.

OLAYA MÜDAHALEDE BULUNDU

Tartışmanın sürdüğü sırada İbrahim Aktan, “Bakın altını çiziyorum. Sanki yumruğu ben atmışım gibi bir algı var. Ben kesinlikle adama vurmadım. Benim araya girmemle her şey daha da karıştı.” şeklinde ifadeler kullandı. Aktan, olaya müdahale eden başka bir kişi olduğuna, tartışmalara katılanların hemen provokasyona uğradığına dikkat çekti. “Yumruk yiyen baba, ‘senin yüzünden ben yumruk yedim. Her şey senin yüzünden’ dedi. Ben ayırmaya çalışırken benim üstüme kaldı” diyerek yaşadıklarını anlattı.

SOSYAL MEDYADA HEDEF HALİNE GELDİM

Olayın ardından sosyal medyada “mavi gömlekli çocuk” olarak hedef haline geldiğini ifade eden Aktan, “Eve gittiğimde sosyal medyada yayıldığını bilmiyordum. Bir baktım ki benim TC kimlik numaram, ev adresim, telefon numaralarım ifşa edilmiş” dedi. Tehdit mesajları almaya başladığını aktaran Aktan, “Bununla alakalı davalarımızı açtık” ifadesini kullandı.

OLAYDAN SONRA YAŞANANLAR

İbrahim Aktan, “Evime gelip fotoğraf çekenlerden ve ‘görüşeceğiz’ diyenlerden çok ciddi tehdit mesajları aldım” diyerek yaşadığı korkuyu dile getirdi. “Benim hiçbir şekilde orada tehdit olarak onu yapmadım” ifadesiyle durumu netleştiren Aktan, karşılıklı şikayetçi olmadığı için tutukluluk sürecinin yaşanmadığını belirtti.

DUYARLI BİR VATANDAŞLA İLGİLİ İDDİALAR

Aktan, tartışma anında kendisine yardımcı olmaya çalışan bir hanımefendinin, sevgilisi gibi gösterilmesine de tepki gösterdi. “Marmaray’da yanımda bir hanımefendi, duyarlı bir vatandaş olay daha da büyümesin diye gelip yardım etmek istedi. O hanımefendiyi ben ilk defa orada gördüm” diyerek yanlış anlaşıldığını vurguladı. “Bu durumda kendisinden de özür diliyorum” diyerek ifadelerini noktaladı.