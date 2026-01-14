Marmaray, Gazetecilere Ücretsiz Hizmet Verecek

marmaray-gazetecilere-ucretsiz-hizmet-verecek

Basın kartı sahibi gazetecilerin durumu

Basın kartı bulunan gazeteciler, görev yaptıkları illerde Basın İlan Kurumu tarafından verilen kartlarla toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanma imkanına sahipken, İstanbul’da Marmaray hattında geçiş ücreti ödemek zorunda kalıyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da Marmaray’ın basın kartı sahibi gazetecilere ücretsiz kullanımına ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve bu konuda önemli bir ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

UYGULAMA KISA SÜREDE HAYATA GEÇİRİLECEK

İstanbul’da metro ve belediye otobüslerini ücretsiz olarak kullanabilen basın kartı sahibi gazetecilerin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na ait Marmaray’dan da herhangi bir ücret ödemeden yararlanmalarının amaçlandığını belirten Uraloğlu, uygulamanın kısa süre içerisinde hayata geçirilmesinin planlandığını vurguladı.

MAHCUBİYET GİDERİLECEK

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, gazetecilere karşı bir mahcubiyet hissettiğini dile getirerek şunları söyledi: “Bu konuyu defalarca gündeme getirdiniz, ben de yakından takip ettim. Burhanettin Duran hocamızla da görüştük. Yetki alanlarına giren bir konu. Biz öneriyi yaptık. Göreve geldiğinde de kendisine söyledim. Birkaç hafta önce de konuştuk. İnşallah onu halletme noktasında bir aşama katettik. O mahcubiyetimizi ortadan kaldıracağız.”

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Marmaray İle Gazetecilere Ücretsiz Geçiş Müjdesi

İstanbul'da basın kartı bulunan gazeteciler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun açıklamasıyla Marmaray'da ücretsiz seyahat imkanına kavuştu. Bu uygulama, gazetecilere önemli kolaylıklar sağlayacak.
Gündem

Icardi’nin Penaltı Kaçırma Rekoru Galatasaray’da

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Fethiyespor'u 2-1 yenerken Mauro Icardi, kaçırdığı iki penaltıyla dikkat çekti ve en çok penaltı kaçırdığı kulüp unvanını elde etti.
Gündem

AB Ukrayna’ya 90 Milyar Euro Kredi Sağlayacak

AB, Ukrayna'ya 2026 ve 2027 yılları için 90 milyar euro kredi vereceğini duyurdu. Ursula von der Leyen, savaşın yıl dönümünde bu tarihi destek hamlesini açıkladı.
Gündem

Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan Sigaraya Yeni Düzenleme Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, halk sağlığını tehdit eden alışkanlıklarla mücadelede yeni önlemler alınacağını açıkladı ve kapalı alanlarda sigara içme düzenlemelerinin Meclis'e sunulacağını belirtti.
Gündem

Ümit Karan Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alındı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, eski futbolcu Ümit Karan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı. Olay, Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.