Marmaray, Gazetecilere Ücretsiz Hizmet Verecek

Basın kartı sahibi gazetecilerin durumu

Basın kartı bulunan gazeteciler, görev yaptıkları illerde Basın İlan Kurumu tarafından verilen kartlarla toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanma imkanına sahipken, İstanbul’da Marmaray hattında geçiş ücreti ödemek zorunda kalıyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da Marmaray’ın basın kartı sahibi gazetecilere ücretsiz kullanımına ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve bu konuda önemli bir ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

UYGULAMA KISA SÜREDE HAYATA GEÇİRİLECEK

İstanbul’da metro ve belediye otobüslerini ücretsiz olarak kullanabilen basın kartı sahibi gazetecilerin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na ait Marmaray’dan da herhangi bir ücret ödemeden yararlanmalarının amaçlandığını belirten Uraloğlu, uygulamanın kısa süre içerisinde hayata geçirilmesinin planlandığını vurguladı.

MAHCUBİYET GİDERİLECEK

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, gazetecilere karşı bir mahcubiyet hissettiğini dile getirerek şunları söyledi: “Bu konuyu defalarca gündeme getirdiniz, ben de yakından takip ettim. Burhanettin Duran hocamızla da görüştük. Yetki alanlarına giren bir konu. Biz öneriyi yaptık. Göreve geldiğinde de kendisine söyledim. Birkaç hafta önce de konuştuk. İnşallah onu halletme noktasında bir aşama katettik. O mahcubiyetimizi ortadan kaldıracağız.”