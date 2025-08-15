Marmaray İstasyonu’nda Ağaç Devrildi

RÜZGARIN ETKİSİYLE AĞAÇ DEVRİLDİ

Marmaray İçmeler İstasyonu çevresinde meydana gelen bir olayda, şiddetli rüzgar sebebiyle rayların üzerine bir ağaç devrildi. Bu durum seferin durmasına neden oldu. Olay, saat 16.30 sıralarında Tuzla Marmaray İçmeler İstasyonu yakınlarında gerçekleşti.

YOLCULAR VAGONLARDAN İNİP YÜRÜDÜ

Rayların üzerine devrilen ağaç nedeniyle, istasyona doğru ilerleyen bir tren hat üzerinde durdu. Bu sırada bazı yolcular, vagonlardan inerek demir yolunda yürümeye başladı. Yolcuların demir yolunda yürüyüş halindeki anları, cep telefonlarıyla görüntülendi.