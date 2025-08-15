Haberler

Marmaray İstasyonu’nda Ağaç Devrildi

RÜZGARIN ETKİSİYLE AĞAÇ DEVRİLDİ

Marmaray İçmeler İstasyonu çevresinde meydana gelen bir olayda, şiddetli rüzgar sebebiyle rayların üzerine bir ağaç devrildi. Bu durum seferin durmasına neden oldu. Olay, saat 16.30 sıralarında Tuzla Marmaray İçmeler İstasyonu yakınlarında gerçekleşti.

YOLCULAR VAGONLARDAN İNİP YÜRÜDÜ

Rayların üzerine devrilen ağaç nedeniyle, istasyona doğru ilerleyen bir tren hat üzerinde durdu. Bu sırada bazı yolcular, vagonlardan inerek demir yolunda yürümeye başladı. Yolcuların demir yolunda yürüyüş halindeki anları, cep telefonlarıyla görüntülendi.

Bakan Uraloğlu, 50 projeyi açtı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde düzenlenen bulgur festivalinde, bölgedeki altyapı projeleri ve 50 yeni projenin açılışını tanıttı.
Samsunspor, Toni Borevkovic İle Anlaştı

Samsunspor, Hırvat futbolcu Toni Borevkovic ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp, teknik heyetin tavsiyeleri doğrultusunda transferlerine devam ederken, Borevkovic yeni sezonda Avrupa kupalarında yer alacak.

