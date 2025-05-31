Marmaray Kavga Olayı Nedir?

Olayın Genel Bilgisi

Marmaray’da yaşanan kavga olayı, özellikle çocuklarıyla seyahat eden bir babanın darbedilmesi ile gündeme geldi. Olayın görüntüleri hızla yayıldı ve sosyal medya kullanıcıları, “Yumruk atan şahıs tutuklandı mı?” sorusunu sıkça gündeme getirdi. İstanbul’daki Marmaray hattında yaşanan bu skandal olay hakkında merak edilen tüm detaylar burada.

Olayın Seyri

Kavga, 30 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul’un Maltepe ilçesindeki Süreyyapaşa Marmaray İstasyonu’nda gerçekleşti. 46 yaşındaki D.E., iki çocuğuyla birlikte toplu ulaşımda yer verme meselesi nedeniyle bir kadın yolcu ile tartışmaya başladı. Bu tartışma, diğer yolcuların da müdahil olmasıyla bir kavgaya dönüştü. Kavga esnasında D.E., 50 yaşındaki E.D. tarafından darbedildiği ve burnunun kırıldığı bilgisi alındı.

Gözaltı ve Sonrası

Olayın ardından 22 yaşındaki İ.A. da kavgaya katıldı. Polis ekipleri, her iki şüpheliyi gözaltına aldı. İ.A., emniyetteki işlemlerinin arkasından serbest bırakılırken, E.D. hakkında “kasten yaralama” suçuyla adli işlem başlatıldı. Kamuoyunda merak edilen konular arasında, yumruk atan şahsın durumu ve olayın sonuçları yer alıyor.