Marmaray’da yeni dönem başladı

İstanbul trafiğini rahatlatan Marmaray Boğaz Tüp Geçişi’nin ardından Gebze-Halkalı hatlarının da hizmete girmesiyle Avrupa-Asya arasında kesintisiz ulaşım başladı.
Ankara-Bakü arasında yolcu taşımacılığında kullanılması planlanan ve Kapıkule Sınır Kapısı’ndan 21 Mart’ta Türkiye’ye giriş yapan özel yolcu treni, Marmaray’ı da kullanarak Ankara’ya geldi.
Tren, Kayseri-Sivas-Erzurum-Kars üzerinden Tiflis’e, oradan son durağı Bakü’ye ulaşacak.
Böylece Pekin’den Londra’ya kesintisiz demiryolu ulaşımının önü açılmış olacak.
HÜRRİYET