Marmaris Açıklarında 56 Göçmen Yakalandı

DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALAMALARI

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında bir yelkenli tekne üzerinde gerçekleştirilen aramada toplamda 56 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi ele geçirildi. Marmaris ilçesine bağlı açık alanda, yelkenli tekne içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisinin alınmasının ardından, olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik Botu İtalya rotasında hareket eden yelkenli tekneyi durdurdu. Durdurulan tekne içerisinden, 56 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

EK YAKALAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Bu olayla bağlantılı olarak Muğla İl Jandarma Komutanlığı’nın personeli ile ortak yapılan takip sonucunda karada 2 düzensiz göçmen kaçakçısının daha ele geçirildiği ifade edildi. Düzenlenen operasyon, düzensiz göçmenlerin yakalanması ve göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen mücadelede önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.