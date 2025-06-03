Marmaris Açıklarındaki Deprem Korkuttu

DEPREMİN AYRINTILARI

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında gerçekleşen 5.8 büyüklüğündeki deprem, kısa süre içinde Denizli ve çevre illerde paniğe yol açtı. Afad’ın sağladığı verilere göre, deprem Marmaris’in 10 kilometre açıklarında, saat 02.17 sularında, yerin 36.64 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

PANİK YARATTI, OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Deprem, Muğla’nın yanı sıra Antalya, İzmir, Aydın ve Denizli illerinde de hissedildi. Bu durum Denizli ve çevresindeki yerleşimlerde kısa süreli bir panik yaşanmasına sebep oldu. Ancak, il genelinde herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bilgisi alındı.