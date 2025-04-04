Marmaris Belediyesi’nin Taşınmaz Satışı Tepki Çekti

BELEDİYE TAŞINMAZLARINI SATIŞA ÇIKARDI

Türkiye’nin önde gelen turizm merkezlerinden biri olan Marmaris, ekonomik nedenleri gündeme getirerek bazı taşınmazlarını satışa sunma kararı aldı. 9 Nisan’da gerçekleştirilecek ihale ile tahmini bedeli 174 milyon 900 bin TL olan dört taşınmazın satılacağı duyuruldu. Marmaris Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Belediye Meclisi kararı doğrultusunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesi çerçevesinde bu satışın gerçekleştirileceği aktarıldı.

HALKIN TEPKİSİ İLE KARŞILAŞTI

Belediyenin değerli varlıklarını satışa çıkarması, ilçe halkından olumsuz reaksiyon aldı. 9 Nisan günü gerçekleştirilecek kapalı teklif usulü ile satılacak taşınmazlar arasında Camiavlu Mahallesi’ndeki bir meskenin 5 milyon 900 bin TL, İçmeler Mahallesi’nde 1278,98 metrekarelik bir arsanın 69 milyon TL, Kemeraltı Mahallesi’ndeki 230 metrekare arsanın 70 milyon TL ve Tepe Mahallesi’ndeki 800 metrekare arsanın 30 milyon TL tahmini bedelle yer aldığı belirtildi.

TEPKİLER ARTIYOR

Bazı vatandaşlar, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’yü bu duruma karşı halkın malına sahip çıkmaya davet ederek, “Bir belediyenin asli görevi halkın malını korumaktır, satmak değil. Kamuya ait İçmeler’deki bir arsa daha önce 95 milyon TL’den satışa çıkarılmıştı. Şimdi ise 1278,98 metrekare arsa 69 milyona düşürüldü. Bu bir indirim değil, İçmeler’de yaşayanların hakkının açıkça gaspıdır” diyerek endişelerini dile getirdi.