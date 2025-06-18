Marmaris Denetim Ekipleri Gıda Güvenliği

GECE DENETİMLERİ SÜRÜYOR

Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların gıda güvenliğini korumak amacıyla akşam saatlerinde denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. İlçe Müdürü Nejmettin Kaya’nın da denetimlere katıldığı bu faaliyetlerde, işletmelerin hijyen kurallarına uyumu, gıdaların saklama koşulları ve son kullanım tarihleri özenle kontrol ediliyor.

SAĞLIK ÖNCELİĞİMİZ

Denetimlerle ilgili bir açıklama yapan İlçe Müdürü Kaya, “Halkımızın sağlığı bizim için öncelikli. Özellikle turizm sezonunda nüfusun artmasıyla birlikte denetimlerimizi artırıyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak” ifadelerini kullandı. Denetimlerde, gerekli koşulları sağlamayan işletmelere idari yaptırımlar uygulanırken, vatandaşların da şikayetleri için Alo Gıda 174 hattını arayabileceği belirtildi.