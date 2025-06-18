Marmaris Denetim Ekipleri Gıda Güvenliği Sağlıyor

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda güvenliğini temin etmek için denetimlerine akşam saatlerinde de ara vermeden devam ediyor. İlçe Müdürü Nejmettin Kaya’nın da katıldığı bu denetimlerde, işletmelerin hijyen standartlarına uygunluğu, gıdaların saklama koşulları ve son kullanma tarihlerinin durumu dikkatlice inceleniyor.

HALK SAĞLIĞI ÖNCELİK

İlçe Müdürü Kaya, bu konu hakkında “Halkımızın sağlığı bizim için öncelikli. Özellikle turizm sezonunda nüfusun artmasıyla birlikte denetimlerimizi artırıyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak” şeklinde bir açıklama yaptı. Yapılan denetimlerde gereklilikleri yerine getirmeyen işletmelere idari yaptırımlar uygulanıyor. Ayrıca, vatandaşların şikayetlerini iletmeleri için Alo Gıda 174 hattını kullanabileceği de hatırlatıldı.