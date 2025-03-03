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Marmaris Devlet Hastanesi’nde Yangın Çıktı

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YANGIN MARMARİS DEVLET HASTANESİ’NDEN DÜŞTÜ

Marmaris Devlet Hastanesi’nde bugün saat 16.00 sıralarında bir yangın meydana geldi. Yangın, UPS odasında başladı ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa süre içinde kontrol altına alındı.

HASTANENİN İLGİLİ BÖLÜMLERİ BOŞALTILDI

Yangın sebebiyle hastanenin belirli alanlarında çeşitli tedbirler alındı. Bu kapsamda Diyaliz Servisi ve Fizik Tedavi Servisi tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Ventilatöre bağlı bir hastanın sevki planlanırken, ayaktan ve yatan hastaların yangından etkilenmediği açıklandı. Yetkililer, yangının sebebine dair incelemelerin sürdüğünü belirtiyor.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Olayla ilgili yetkililer, gerekli incelemeleri yaparak yangının sebebini araştırıyor. Yangın güvenliği ve hastane içindeki tedbirlerle ilgili çalışmalar devam ediyor.

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