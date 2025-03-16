Marmaris Ege Rallisi Başarıyla Tamamlandı

2025 TÜRKİYE RALLİ ŞAMPİYONASI’NIN İLK AYAĞI SONUÇLANDI

2025 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk ayak etabı olan Marmaris Ege Rallisi, üç gün süren mücadelelerin ardından sona erdi. Ralli boyunca, yollarda, parkurlarda ve meydanlarda jandarma ve emniyet ekipleri tarafından sıkı güvenlik önlemleri alındı. Bugün tamamlanan etkinliğin son gününde, jandarma ekipleri hem trafik eğitimi veriyor hem de kadına karşı şiddete dikkat çekerek sosyal farkındalık mesajları iletiyor.

MARMARİS’TE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

14 Mart’ta başlayan ve bugün sona eren Ege Rallisi’nde, özellikle kırsal mahallelerde ve ilçe merkezinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ile emniyet güçleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Bu süreçte, çeşitli etkinliklerde sosyal farkındalık mesajları da etkin bir şekilde paylaşıldı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri, rallinin ödül töreninin yapıldığı Atatürk Meydanı’nın yanı başında bir stant kurarak, çocuklara üç tekerlekli bisikletler ile güvenli sürüş ve trafik eğitimi sundu. Katılımcılara, alkolün görmeye etkilerini göstermeyi amaçlayan özel gözlükler taktırarak aktif bir şekilde trafik eğitimi verildi.

KADINA ŞİDDETİ ÖNLEME MESAJLARI VERİLDİ

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, gerçekleştirilen çalışmaları yakından takip ederek, bu tür etkinliklerin vatandaşların bilgilendirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, jandarma ekipleri, kask kullanımının önemine vurgu yapmak amacıyla ellerinde kasklarla “Kaskınız kapalı, yolunuz açık olsun” sloganı ile bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. Muğla İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddeti Önleme ve Çocuk Büro Amirliği ekipleri, ödül töreni sırasında “Kadına el kal-ka-maz” yazılı afişle, kadına ve çocuğa yönelik her türlü şiddetle mücadelelerini sürdüreceklerini duyurdular.