Marmaris Ege Rallisi Başlıyor: Heyecan Zirvede

MARMARİS EGE RALLİSİ HAZIRLIKLARI

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk ayağı olarak planlanan Marmaris Ege Rallisi, 14-16 Mart tarihleri arasında düzenlenecek. Ege Otomobil Spor Kulübü (EOSK) tarafından bu yıl 34. kez organize edilen rallinin basın toplantısı, yarış komitesi, sponsorlar ve yarışçıların katılımıyla gerçekleştirildi. Ralli öncesinde Grand Yazıcı Club Turban’da yapılan basın toplantısında, organizasyon yetkilileri ve pilotlar, hazırlıklarını sürdürüyor. EOSK yetkilileri, yarışla ilgili güvenlik önlemleri, yol güzergahları ve çevre dostu otomobiller konularında bilgi verdiler. Pilotlar da kendilerini tanıtarak, yarıştaki beklentilerini paylaştılar.

KONUŞMALARDA ÇEVRE DUYARLILIĞI VURGUSU

Ralli’nın açılışında Kulüp Başkanı Özer Yüce, Yarışma Direktörü Çağlar Kip, TOSFED Sportif Direktörü Murat Kaya, Castrol Ford Team Türkiye ekip başkanı V. Murat Bostancı, Kerem Kazaz, Burak Çukurova, yarışçı Demir Sancaklı gibi isimler konuşma yaptılar. Engelli bir pilot olan Atış Motorsports’un Kübra Denizci Keskin’i de konuşmalara katıldı. Ayrıca, TOR Yapı’dan Tolga Çapkınoğlu, Grand Yazıcı Turban Genel Müdürü Cihan Baykara ve TOSFED Çevre Delegesi Bilge Yüce de çeşitli konulara değindiler. Konuşmalarında çevreye duyarlılıklarını vurgulayan konuşmacılar, parkurlar hakkında da hissettiklerini dile getirdiler.

Basın mensuplarının parkurlara yönelik sorularını yanıtlayan tüm yarışçılar, en heyecan verici parkurun son parkur olduğunu belirttiler. Bu yıl 45 yarış aracı ve 20 klasik otomobil Marmaris Ege Rallisi’nde mücadele edecek. Ralli, 14 Mart Cuma günü saat 17.00’de Marmaris Atatürk Meydanı’ndaki start seremonisiyle başlayacak. İlk gün aynı gün saat 18.00’de İçmeler Pazar Yeri’ndeki seyirci özel etabı ile yarışçılar ilk mücadelelerini verecekler.

15 Mart Cumartesi günü pilotlar, Bördübet, Selimiye ve İçmeler etaplarından oluşan rotayı tamamlayarak Asparan’daki servis alanına dönecekler. Aynı etapların gün içinde ikinci kez geçilmesiyle yarışın ikinci günü sona erecek. 16 Mart Pazar günü ise ekipler Gökova, Kıran ve Akbük etaplarında mücadele edecekler. Ralli, 14.30’da Atatürk Meydanı’nda yapılacak ödül töreniyle son bulacak.