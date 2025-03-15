Haberler

Marmaris Ege Rallisi İkinci Günü Tamamlandı

PETROL OFİSİ MAXİMA 2025 TÜRKİYE RALLİ ŞAMPİYONASI

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışı olan Marmaris Ege Rallisi’nin ikinci günü, bugün geçilen 6 özel etap ile beraber sona erdi. Ege Otomobil Spor Kulübü (EOSK) tarafından organize edilen rallinin gün sonunda, Team Petrol Ofisi ekibi Kerem Kazaz-Corentin Silvestre ilk sırada yer aldı. Onları 04.1 saniye farkla Castrol Ford Team Türkiye’den Ali Türkkan-Oytun Albayrak takip ederken, Burak Çukurova-Burak Akçay ikilisi de üçüncülüğü elde etti.

Yarışın iki çeker klasmanında Hüseyin Çetmen-Çağlar Süren ve Berç Arhanyan TOSFED Ralli Kupası klasmanında Evren Olcay-Yenal Kaya lider durumda bulunuyor. Bunun yanı sıra, kadın pilotlar arasında GP Garage My Team’den Eda Soylu günü birinci sırada tamamlayarak dikkat çekti.

MARMARİS EGE RALLİSİ’NDE YARIN İKİ ÖZEL ETAP GEÇİLECEK

Marmaris Ege Rallisi’nde yarın, sabah saat 09.00’dan itibaren Gökova, Kıran ve Akbük bölgelerinde yer alan 3 özel etap birer kez geçilecek. Tüm bu heyecan saat 14.30’dan itibaren Marmaris Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilecek ödül töreni ile sona erecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Konyaspor, Beşiktaş’ı 1-0 Yendi

Konyaspor, Süper Lig 28. hafta maçında Beşiktaş'ı 1-0 yenerek kaydettiği galibiyetle önemli bir başarıya imza attı. Karşılaşmada Ndao ile Melih Bostan kırmızı kartla cezalandırıldı.
Haberler

Iğdır FK, Ankaragücü’nü Farkla Mağlup Etti

Iğdır FK'nın teknik sorumlusuyla yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü karşısında elde edilen 4-0'lık zaferin, takımın yükselen performansının bir göstergesi olduğu vurgulandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.