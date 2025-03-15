Marmaris Ege Rallisi İkinci Günü Tamamlandı

PETROL OFİSİ MAXİMA 2025 TÜRKİYE RALLİ ŞAMPİYONASI

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışı olan Marmaris Ege Rallisi’nin ikinci günü, bugün geçilen 6 özel etap ile beraber sona erdi. Ege Otomobil Spor Kulübü (EOSK) tarafından organize edilen rallinin gün sonunda, Team Petrol Ofisi ekibi Kerem Kazaz-Corentin Silvestre ilk sırada yer aldı. Onları 04.1 saniye farkla Castrol Ford Team Türkiye’den Ali Türkkan-Oytun Albayrak takip ederken, Burak Çukurova-Burak Akçay ikilisi de üçüncülüğü elde etti.

Yarışın iki çeker klasmanında Hüseyin Çetmen-Çağlar Süren ve Berç Arhanyan TOSFED Ralli Kupası klasmanında Evren Olcay-Yenal Kaya lider durumda bulunuyor. Bunun yanı sıra, kadın pilotlar arasında GP Garage My Team’den Eda Soylu günü birinci sırada tamamlayarak dikkat çekti.

MARMARİS EGE RALLİSİ’NDE YARIN İKİ ÖZEL ETAP GEÇİLECEK

Marmaris Ege Rallisi’nde yarın, sabah saat 09.00’dan itibaren Gökova, Kıran ve Akbük bölgelerinde yer alan 3 özel etap birer kez geçilecek. Tüm bu heyecan saat 14.30’dan itibaren Marmaris Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilecek ödül töreni ile sona erecek.