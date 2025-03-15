Marmaris Ege Rallisi’nde Eğlenceli Tezahüratlar

EGEDEN GELEN NEŞE

Muğla’nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen Ege Rallisi’ni takip eden gençlerin, otomobillere yaptıkları tezahüratlar izleyenleri güldürüyor. Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk ayağı olan bu etkileyici organizasyon, Muğla’nın Marmaris şehrinde Atatürk Meydanı’nda yapılan başlangıç seremonisiyle ve İçmeler Mahallesi’nde düzenlenen seyirci etabıyla start aldı.

UYGUN ETAPLARDA TEPKİLER

Rallinin ikinci gününde, kırsal alanlardaki yolları kullanan otomobilleri izlemek üzere toplanan gençler, pilotlara tezahüratta bulunuyor. Bir izleyicinin “babanda mı ralliciydi” diye seslenmesi, ortama neşe katıyor. 14 Mart tarihinde başlayıp 16 Mart Pazar günü sona erecek olan Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın Marmaris etabı, Bördübet, Selimiye ve İçmeler rotalarından oluşan ikinci gün etabını tamamlayarak Asparan’daki servis alanına dönecek. Aynı etaplar, gün içerisinde ikinci kez geçilerek yarışın ikinci günü sona erecek. Kırsal alanlarda gerçekleşen bu heyecanlı etkinliği takip etmek üzere tepelere çıkan seyirciler, hem telefonlarıyla canlı çekimler yapıyor hem de pilotlara tezahüratlarda bulunuyor.

GEÇEN YILIN HATIRALARI

Bayır Mahallesi’nde bu seneki yarışların daha sakin olduğunu belirten gençler, geçen yılki yarışların heyecanının daha yüksek olduğunu ifade ediyor. Yine de bu etkinlik, motorsporları tutkunları için gereken bir konu olarak sürüyor.