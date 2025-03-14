Marmaris Ege Rallisi’nde Üç Kaza Gerçekleşti

EGEDEN YARIŞIN İLK GÜNÜ

Muğla’nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen Ege Rallisi’nin ilk gününde 3 kaza gerçekleşti. Kazalarda araçlarda maddi hasar meydana gelirken, ralli pilotlarının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk ayağı olan Marmaris Ege Rallisi, bugün verilen ilk start ile başladı.

YARIŞTAKİ REKABET VE KAZALAR

14-16 Mart tarihleri arasında Ege Otomobil Spor Kulübü (EOSK) tarafından 34. kez düzenlenen Ege Rallisi’nin ilk etabı, kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışlarla tamamlandı. Mücadelenin yanı sıra renkli görüntülere de sahne olan rallinin ilk gününde 3 kaza meydana geldi. İçmeler Mahallesi’ndeki seyirci etabında, iki araç pist içinde kaza yaparken, bir araç ise İçmeler yolunda kaza gerçekleştirdi.

PİLOTLARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Ralli pilotlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin yarışa devam edebilmesi konusunda net bir bilgi henüz paylaşılmadı.