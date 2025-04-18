Marmaris Esnafı Cezalara Tepki Gösterdi

ESNAFTAN EYLEM

Marmaris ilçesinde, esnaf, iş yerlerinin önüne mal konulmasına izin verilmemesi ve bu nedenle cezai işlem uygulanmasına tepki göstermek amacıyla Marmaris Belediye Binası önünde bir eylem gerçekleştirdi. Belediye Binası önünde toplanan esnaf, “Turunç’a serbest, ara sokaklara serbest, sitelere yasak”, “Esnafız, emekçiyiz, görün bizi”, “Rant değil geçim derdindeyiz” ve “Adil alan, adil geçim” yazılı pankartlar taşıdı. Eylem sırasında “Esnafın sesi girsin içeri” ve “Esnafla el ele, güzel günlere” şeklinde slogan atan esnaf adına Ramazan Şah bir açıklama yaptı.

ESNAF BAŞKANINA ÇAĞRI

Ramazan Şah, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’ye bu uygulamayı gözden geçirmesi için çağrı yaptı. Şah, “Ülkemizde yaşam şartlarının bu kadar zorlaştığı bir süreçte Marmaris esnafının çalışma alanına yapılan müdahale, yalnızca işimizi olumsuz etkilemekle kalmayacak, aynı zamanda esnafın emeğini, ailesinin ve çocuğunun geleceğini de çalmak olacaktır. Bu nedenle yapılan düzenlemelerin yalnızca görsel ya da mevzuat odaklı değil, aynı zamanda insan odaklı olması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

ŞEHİRİN DEĞERİ ESNAFDIR

Şah, şöyle devam etti: “Kazanamayan umutsuz ve mutsuz esnaf, Marmaris’in değerine değer katamaz. Marmaris’in değeri bizlerle başlar, doğasıyla tamamlanır. Herkes bilir ki güzel ülkemizde denizi ve ormanı olmasa da tatile gidilen birçok güzel ve değerli kent bulunmaktadır. O kentleri değerli kılan, oranın insanları ve esnafıdır. Bizler de kentimiz için değer görmek istiyoruz. Çünkü kenti ayakta tutan, varlığıyla canlılık katan ve kent güvenliğine destek sağlayan bizleriz. Yerli ve yabancı misafirlerimizin ilk karşılaştıkları o güler yüzlülük ve yardımseverliğiyle kentimize değer katan kişiler yine bizleriz. Kentin hem ekonomik hem de kültürel belleği yine bizleriz.”

TEK TARAFLI KARARLAR KABUL EDİLEMEZ

Ramazan Şah, etkin ve köklü bir yapının görüş ve önerileri alınmadan, uzlaşı sağlanmadan tek taraflı kararlar almasının, esnafı açıklama yapmaya zorladığını ifade etti. “Esnafını ve insanını dinleyen, anlayan ve onunla birlikte çözüm üreten bir yönetim anlayışı, bizi sadece örnek bir şehir yapmaz, aynı zamanda örnek bir toplum haline getirir” dedi. Açıklamanın ardından esnaf topluluğu, belediye binasının önünden ayrıldı.