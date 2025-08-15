Marmaris Hastanesinde Doktora Saldırıldı

OLAYIN DETAYLARI

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, Devlet Hastanesi’nde görevli bir doktora fiziki saldırıda bulunma eylemi gerçekleştiren K.Ç. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, geçtiğimiz gün Marmaris Devlet Hastanesi’nin üroloji polikliniğinde meydana geldi. K.Ç., muayene için hastaneye gitti. Poliklinikte görevli doktor S.P., gerekli tıbbi konsültasyonları yaptıktan sonra hastayı acil servise yönlendirdi. Ancak bu yönlendirmeye öfkelenen K.Ç., önce doktora hakaretler savurdu, sonrasında ise doktor S.P.’ye karnından tekme atarak fiziksel saldırıda bulundu.

HASTANE YÖNETİMİ’NİN TEPKİSİ

Saldırgan, bununla kalmayıp klinikteki bilgisayarlara da zarar verdi. Olayın hemen ardından hastane yönetimi tarafından ‘beyaz kod’ verildi ve durum emniyet makamlarına bildirildi. Zaman kaybetmeden olay yerine intikal eden polis ekipleri, K.Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

ADLİ SÜREÇ BAŞLIYOR

Doktor S.P.’nin, saldırgan hakkında şikayetçi olması üzerine adli süreç başlatıldı. Gözaltına alınan K.Ç., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan K.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.