Marmaris Kaymakamı Esnafı Bayramda Ziyaret Etti

MARMARİS ESNAFINA BAYRAM ZİYARETİ

Geçtiğimiz hafta, Marmaris Esnaf Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız’ın tefecilikten tutuklanmasıyla, başkansız kalan Marmaris esnafına Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya bayram ziyaretinde bulundu. Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı olarak görev yapan Ayyıldız’ın, esnafın hak ve menfaatini savunması gerekirken tefecilik nedeniyle tutuklanması, ilçedeki esnaf ve sanatkarları şaşırtmıştı.

KAYMAKAM’DAN ESNAFA DESTEK

Kaymakam Nurullah Kaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçe esnafını ziyaret ederek, başkansız kalan esnaf ve sanatkarların bayramlarını kutladı. Esnafın yanında olduğunu vurgulayan Kaymakam Kaya, ekonomik katkı sağlamak amacıyla esnaftan alışveriş yaptı. Ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirten esnaflar, Kaymakam Kaya’ya teşekkür ederek, bu tür ziyaretlerin kendilerini motive ettiğini dile getirdi.

Kaymakam Kaya, bayramların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ifade ederek, “Esnafımız, ilçemizin ekonomik ve sosyal hayatında önemli bir yere sahip. Onların yanında olmak için biz de bugün alışveriş yaparak esnafımıza ve Türk ekonomisine katkıda bulunuyoruz” diye konuştu.