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Marmaris’li Avukat Kevser Bali, Evine Döndü

KAMU AVUKATI KEVŞER BALI EVİNE DÖNDÜ

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, dün sabah saatlerinden itibaren ulaşılamayan kamu avukatı Kevser Bali evine geri döndü. Sabah saatlerinde işine gitmek üzere evinden ayrılan Bali, en son saat 12.00’de bir yakınıyla iletişim kurduktan sonra haber alınamadı. Ailesi kaybolduğu için büyük bir endişe duyup, kayıp başvurusu yaptı.

SAĞLIK DURUMUNDA SORUN YAŞADI

Elde edilen bilgilere göre, Kevser Bali tansiyon ve şekerinin düşmesi sonucu hafif bir baygınlık geçirmiş. Bu sırada telefonu düşerek kırılmış. Telefonunun çalışmaması nedeniyle ailesine ulaşamadığı belirtilen Bali, bugün öğleden sonra yakındaki bir kişiden yardım alarak babasını aradı ve durumunun iyi olduğunu bildirdi. Daha sonra evine dönen Avukat Kevser Bali’nin sağlık durumunun iyi olduğu, emniyette kayıp ilanıyla ilgili ifade vereceği öğrenildi.

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