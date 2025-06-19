Marmaris, Sosyal Medyada Eleştirildi

MARİNA GÖRÜNTÜLERİ ELEŞTİRİ KONUSU OLDU

Türkiye’nin popüler tatil destinasyonlarından biri olan Marmaris, bu sefer sosyal medyada yayılan görüntüleriyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Eğlence mekanlarında gerçekleştirilen “şov” adı altında yapılan müstehcen gösteriler bu defa tur teknelerine taşındı. Turistleri eğlendiren bir tur teknesinden yayımlanan görüntülerde, ‘önlük’ giymiş bir erkeğin uygunsuz hareketler sergileyerek turistleri rahatsız eden davranışlarda bulunduğu görüldü.

BİLGİLER YETKİLİLERLE PAYLAŞILDI

Tartışma konusu olan bu görüntülere ilişkin sosyal medya aracılığıyla bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konu hakkında İçişleri Bakan Yardımcısı, Emniyet Genel Müdürü ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısını görevlendirdiğini duyurdu. Yerlikaya, yaptığı açıklamada, “2024 yılında 62 milyonu aşkın turisti ağırladık. Turizm sektörümüz ülkemizin parlayan yıldızıdır. Ancak son günlerde; sosyal medyada bazı işletmelerde milletimizde infial uyandıran görüntüler yer almaktadır. Bu görüntüler asla kabul edilemez!” diye belirtti.

ÖNLEMLER VE DENETİM TOPLANTISI

Bu meseleyle alakalı olarak, “Bu tür görüntülerin bir daha yaşanmasını kesinlikle istemiyoruz.” diyen Yerlikaya, yarın Muğla’da, Bakan Yardımcısının koordinasyonunda Valiler ve güvenlik birimlerinin katılımıyla “alınması gereken önlem ve denetimlerle ilgili” bir toplantı düzenleneceğini açıkladı. Emniyetin, Jandarmanın karada; Sahil Güvenlik Komutanlığının denizde denetimlerini aralıksız ve kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı. Ayrıca, yapılan denetimlerin sonuçlarının şeffaf bir biçimde kamuoyuna duyurulacağını ekledi.