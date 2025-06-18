Marmaris, Sosyal Medyada Eleştiriliyor

MARMARİS’TE TARTIŞMALI GÖRÜNTÜLER

Türkiye’nin popüler tatil beldelerinden biri olan Marmaris, sosyal medyada yayılan görüntülerle eleştiri oklarının hedefi oldu. Eğlence mekanlarında “şov” adı altında gerçekleştirilen müstehcen aktiviteler, bu kez tur teknelerine taşındı. Bir tur teknesinden paylaşılan görüntülerde, ‘önlük’ giymiş bir erkeğin uygunsuz davranışlar sergileyerek turistleri rahatsız ettiği belirlendi.

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

Tartışmalı görüntülerle ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklama gerçekleştiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konu hakkında İçişleri Bakan Yardımcısı, Emniyet Genel Müdürü ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısını görevlendirdiğini bildirdi. Yerlikaya, açıklamasında şunları dile getirdi: “2024 yılında 62 milyonu aşkın turisti ağırladık. Turizm sektörümüz ülkemizin parlayan yıldızıdır. Ancak son günlerde; sosyal medyada bazı işletmelerde milletimizde infial uyandıran görüntüler yer almaktadır. Bu görüntüler asla kabul edilemez! Bu konuyla ilgili Bakan Yardımcımızı, Emniyet Genel Müdürümüzü ve Jandarma Genel Komutan Yardımcımızı görevlendirdim. Biz bu tür görüntülerin bir daha yaşanmasını kesinlikle istemiyoruz. Bu amaçla yarın Muğla’da, Bakan Yardımcımız koordinasyonunda, Valilerimizin ve güvenlik birimlerimizin katılımıyla, ‘alınması gereken önlem ve denetimlerle ilgili’ bir toplantı yapılacaktır. Emniyetimiz, Jandarmamız karada; Sahil Güvenlik Komutanlığımız denizde denetimlerini aralıksız ve kararlılıkla sürdürecektir. Yapılan denetim ve sonuçları şeffaf bir biçimde kamuoyuna duyurulacaktır.”