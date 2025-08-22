Haberler

Marmaris’te, 10 göçmen kaçakçısı tutuklandı

MARMARİS’TE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Muğla’nın Marmaris ilçesinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyon sonucunda göçmen kaçakçılığı yapmakla suçlanan 13 şüpheliden 10’u tutuklandı. 19 Ağustos 2025 tarihinde saat 03.30 civarında, Sahil Güvenlik ekipleri Yalancı Boğaz açıklarında seyir eden “Grand Amour” isimli yelkenli tekneyi durdurdu. Operasyonda, 35 İran, 20 Irak ve 1 Mısır uyruklu olmak üzere toplamda 56 düzensiz göçmen ve bir organizatör şüpheli ele geçirildi.

GÖZALTILAR VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Devam eden operasyon kapsamında, karada gerçekleştirilen çalışmalarda organizatör oldukları değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinde kullanılan bir araç ve motosiklet de ele geçirildi. Soruşturma, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne devredildi. Göçmenlerle yapılan mülakatlar sonucunda bazı kişilerin organizasyona aktif katılım gösterdiği, pasaport topladığı ve barınma sağladığı belirlendi.

APARTTA YAPILAN ARAMA VE TUTUKLAMALAR

Polis ekiplerinin bir apartta gerçekleştirdiği aramada, farklı şahıslara ait 7 pasaporta el konuldu. Apartın işletmecileri ile birlikte toplamda 13 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

