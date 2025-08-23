Haberler

Marmaris’te 10 Zanlı Tutuklandı

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK OPERASYON

Muğla’nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar, yasa dışı düzensiz göç akışını önleme ve göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye dayanıyor.

GÖZALTINA ALINAN ZANLILAR VE OPERASYON DETAYLARI

Marmaris ilçesinde, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve polis ekipleri ortaklaşa bir operasyon düzenledi. Bu operasyon sonucunda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonda şüphelilere ait iki araca da el konuldu.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanan zanlılar, göçmen kaçakçılığına yönelik önemli bir durumu ortaya koyuyor.

Malatya’da İki Araç Çarpıştı, İki Yaralı

Malatya-Elazığ karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı.
Malatya’da Trafik Kazası Oldu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir trafik kazasında hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı. Facia sonucunda dört kişi yaşamını yitirirken, yaralılar hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

