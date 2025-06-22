Marmaris’te 20 İşletme Kapatıldı

DENETİM SONUCU CEZA KESİLEN İŞLETMELER

Muğla’nın Marmaris ilçesinde eğlence mekanlarına yönelik artan şikayetler üzerine başlatılan denetim çalışmaları, gürültü, çıplak dans ve meşale şovları gibi uygunsuz davranışlar sergileyen işletmelerin üzerindeki baskıyı artırıyor. Bu denetimler sonucunda, yoldan geçenlere yapılan ısrarlı teklifler nedeniyle çok sayıda işletme ceza aldı. Şu ana kadar kapatılan işletme sayısı 20’ye yükseldi.

DENETİMLERİN KAPSAMI VE UYGULANAN CEZALAR

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Devriye Ekipleri, Uzunyalı, Armutalan ve İçmeler gibi bölgelerde bulunan yüzlerce işletmeyi denetledi. Kural ihlali tespit edilen yerler, 3, 7 ve 10 güne kadar değişen sürelerle geçici kapatma cezaları aldı. Ayrıca, iki işletme süresiz olarak mühürlendi. Aynı kuralları tekrarlayan işletmelere ise daha uzun süreli yaptırımlar uygulanıyor.

HUZURUN SAĞLANMASI AMAÇLANIYOR

Yetkililer, Marmaris’in huzurunu bozan uygulamalara tolerans gösterilmeyeceğini belirtti. İşletmelerin yasal kurallara uyması gerektiğini vurgulayan yetkililer, denetimlerin yaz dönemi boyunca dikkatle devam edeceğini ifade etti. Kapasitesi aşan eğlence mekanlarına yönelik bu önlemlerin artırıldığı gözlemleniyor.