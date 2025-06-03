Haberler

Marmaris’te 34 Yaralı Varlığı Açıklandı

DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından güncel durumu bir televizyon kanalında paylaştı. Akbıyık, “Marmaris ilçemizde 30 hafif yaralımız mevcut. Bunlar yüksekten atlama, panik atak, düşme nedeniyle meydana gelen yaralanmalar” ifadelerini kullandı. Ayrıca Muğla merkezde 3 yaralı bulunduğunu ve Fethiye ilçesinde panik atak geçiren bir kişinin hastaneye müdahale edildiğini belirtti. Bu durumlarla birlikte toplam yaralı sayısı 34 oldu.

EĞİTİM VE TARAMA ÇALIŞMALARI

Akbıyık, alanda tüm birimlerin taramalarına devam ettiğini vurguladı. Yapı hasarlarıyla ilgili olarak ise sadece bir konutta çatlama meydana geldiği yönünde bir ihbar alındığını, ekiplerin incelemelerine devam ettiğini aktardı. Araştırmaların ve taramaların hassasiyetle sürdüğünü söyledi. Şu an için herhangi bir idari iznin söz konusu olmadığını da ekledi.

ÖNEMLİ

Haberler

Marmaris’te Deprem, 14 Yaşında Vefat

Marmaris'te meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonucunda 69 kişi etkilendi. Panik atağı geçiren 14 yaşındaki bir kız çocuğu ise hayatını kaybetti.
Haberler

Deprem Görüntüleri Güvenlik Kamerasında Yansdı

Marmaris açıklarında gerçekleşen 5.8 büyüklüğündeki deprem, güvenlik ve cep telefonları tarafından kaydedildi. Görüntülerde vatandaşların paniyle kaçış anları yer aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.