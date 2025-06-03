Marmaris’te 34 Yaralı Varlığı Açıklandı

DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından güncel durumu bir televizyon kanalında paylaştı. Akbıyık, “Marmaris ilçemizde 30 hafif yaralımız mevcut. Bunlar yüksekten atlama, panik atak, düşme nedeniyle meydana gelen yaralanmalar” ifadelerini kullandı. Ayrıca Muğla merkezde 3 yaralı bulunduğunu ve Fethiye ilçesinde panik atak geçiren bir kişinin hastaneye müdahale edildiğini belirtti. Bu durumlarla birlikte toplam yaralı sayısı 34 oldu.

EĞİTİM VE TARAMA ÇALIŞMALARI

Akbıyık, alanda tüm birimlerin taramalarına devam ettiğini vurguladı. Yapı hasarlarıyla ilgili olarak ise sadece bir konutta çatlama meydana geldiği yönünde bir ihbar alındığını, ekiplerin incelemelerine devam ettiğini aktardı. Araştırmaların ve taramaların hassasiyetle sürdüğünü söyledi. Şu an için herhangi bir idari iznin söz konusu olmadığını da ekledi.