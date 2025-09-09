Haberler

Marmaris’te 39 Göçmen Kurtarıldı

MAHSUR KALAN GÖÇMENLER KURTARILDI

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan Armella koyunda mahsur kalan toplam 39 düzensiz göçmen, 16’sı çocuk olmak üzere Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Marmaris ilçesi Armella Koyu mevkiinde karadan ulaşımı olmayan bir alanda meydana gelen olayda, bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi alınarak hemen harekete geçildi.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Bu doğrultuda görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi, bölgeye sevk edildi ve burada 23 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtulan grupta 16 çocuk da yer aldı. Olay, göçmenlerin güvenli bir şekilde kurtarılmasıyla sonuçlandı.

Ece Seçkin, Takıntılı Hayranından Kurtulmak İstiyor

Ünlü sanatçı Ece Seçkin, takıntılı hayranının tehditlerini gündeme getirerek yardım talep etti. Şizofreni hastası şahıs, eşini öldürmekle tehdit etti. Olay kameralara yansıdı.
Erzincan’da Denetim Yapıldı, Hijyen Kontrolü

Erzincan'da zabıta ekipleri, 33 gıda işletmesinde hijyen ve işletme standartlarını denetledi. Denetimlerin sağlık açısından devam edeceği duyuruldu.

