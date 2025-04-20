Marmaris’te 4 Araç Zincirleme Kaza

MUĞLA’DA ZİNCİRLEME KAZA

Marmaris ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 13.00 sıralarında Marmaris’in Taşhan mevkisinde gerçekleşti. Seyir halindeki 4 aracın bilinmeyen bir nedenden ötürü çarpışması sonucunda olay meydana geldi.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza bölgesine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazada, 1 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edilirken, yaralı 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildiriliyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak gerekli incelemelerin yapılabilmesi için bir soruşturma süreci başlatıldı.