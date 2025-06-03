Marmaris’te 5.8 büyüklüğünde deprem!

DEPREM HAREKETLİLİĞİ DEVAM EDİYOR

Akdeniz ve Ege Denizi’nde deprem hareketliliği sürüyor. AFAD Deprem Dairesi verilerine göre Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Veliler ve öğrenciler, “Muğla depremi sonrası eğitime ara verildi mi?” sorusunun yanıtını ararken ilk bilgiler Marmaris, Datça ve bazı kırsal bölgelerden geldi. Peki, Muğla’da okullar tatil mi?

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından deprem ile ilgili yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre yerleşim alanındaki binalarda yıkım olmadığını duyurdu. Panik atak nedeniyle hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun isminin Afranur Günlü olduğu bildirildi. Bakan Yerlikaya’nın açıklaması şöyle: “Muğla Marmaris’te 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, Valimizin koordinasyonunda AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam ediyor.”

SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Açıklamada, “İlk belirlemelere göre şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda bir yıkım söz konusu değildir. Depremde Fethiye’de panik atak nedeniyle 14 yaşındaki Afranur Günlü isimli kızımız hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Muğla ve ilçelerinde panik ile yüksekten atlama sonucu 69 vatandaşımızdan 14 kişinin tedavileri mahallinde yapılmıştır. 8 kişinin tedavileri ayakta yapılarak taburcu edilmiştir. 46 vatandaşımızın tetkik ve tedavileri acil serviste devam ediyor. Hayatını kaybeden Afranur evladımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.”

Bunların yanı sıra AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Akdeniz, Muğla Marmaris açıklarında saat 02.17’de meydana gelen, Muğla, Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir illerimizde hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.” ifadelerine yer verildi.