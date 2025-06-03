Marmaris’te 5.8 büyüklüğünde deprem oldu

DEPREM MARMARİS’TE PANİK YARATIYOR

Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, vatandaşları sokağa çıkarttı. Yaşanan panik sonucunda hafif yaralanan bazı kişilerin dışında herhangi bir yıkım gerçekleşmedi ve ilçede yaşam normale döndü. AFAD verilerine göre, deprem saat 02.17’de Marmaris açıklarında oluştu. Bu sarsıntı, başta Marmaris olmak üzere Muğla genelinde ve Aydın’da oldukça şiddetli hissedildi.

SOKAĞA DÖKÜLDÜLER

Deprem sonrası, Marmarisliler panik içinde sokağa çıktı. Bazı vatandaşlar, gelen sarsıntıyla beraber sabaha kadar dışarıda kalmayı tercih etti. Bölgedeki incelemelerde önemli bir yıkım olmaması, halkı biraz rahatlattı. İlçede yaşayanlar sabah saatlerinde normal hayatlarına dönerken, tatil yapan turistler ise tatillerine devam etti. Deprem sonrası hafif yaralanan bireylerin hastanede tedavileri gerçekleştirildi.

VATANDAŞLARDAN DEPREM ANILARI

Marmis’te yaşayan Yaren Özdemir, “Dün gece depreme uyurken yakalandım. Çok sarstı, önce durdu gibi hissettik ama sonra tekrar devam etti. Hemen korkuyla dışarı çıktık. Yaklaşık bir iki saat dışarıda kaldık. Sonra evimize döndük.” diyerek yaşadığı stresi aktardı.

Osman Şahin ise, “Gece tam yatmak üzereydik. Sarsıntı hissedince çocukları kucaklayıp dışarı çıktım. Çok acayip salladı, çok ses geldi. Komşularla birlikte saat 04.30’a kadar dışarıda oturduk. Çocukları arabaya yatırdım, ne olur ne olmaz diye. Sonrasında evimize geçtik. İnşallah daha kötüsü olmaz Allah korusun.” şeklinde anlatıyor olay anını.

YABANCI TURİSTLERİN DURUMU

Marmaris’te tatil yapan yabancı turistler de depremi hissettiklerini, biraz korktuklarını ama tatillerine devam ettiklerini belirtiyor. Yaşanan bu olay sonrasında bölgedeki huzurlu atmosferin korunması, tatilcilerin rahat bir şekilde kalabilmesine olanak sağlıyor.