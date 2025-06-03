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Marmaris’te 5.8 Büyüklüğünde Deprem Oldu

MARMARİS DEPREMİNDEN SONRA PANİK DOLU ANLAR

Muğla’nın Marmaris ilçesinde gerçekleşen 5.8 büyüklüğündeki deprem, çevre il ve ilçelerde geniş bir paniğe yol açtı. Sarsıntı, özellikle şehrin turistik alanlarından biri olan “Sakin Kent” unvanlı Akyaka Mahallesi’nde de kuvvetli şekilde hissediliyor.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Depremin anı, Akyaka Kadın Azmağı’nda iş yapan Akyaka Azmaktur ve Yolcu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin güvenlik kamerasına yansıyor. Kısa süreli paniğe sebep olan depremin ardından Akyaka Mahallesi’nde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğreniliyor.

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