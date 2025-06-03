Marmaris’te 5.8 Şiddetinde Deprem Oldu

DEPREM BİLGİLERİ

Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem sonucunda 11 kişinin yaralandığı bilgisi verildi. AFAD verilerine göre, Marmaris açıklarında 02:17 sıralarında yerin 67.91 kilometre derinliğinde bu deprem gerçekleşti. Sarsıntı Muğla ve Aydın’ın çeşitli ilçelerinde şiddetli bir şekilde hissedildi.

YEREL YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

Muğla Valisi İdris Akbıyık, deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığını belirtti. Vali Akbıyık, yaşanan panik nedeniyle Muğla il genelinde yüksekten atlama ve düşme gibi sebeplerle 34 kişinin hafif yaralandığını, ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını ifade etti. Ayrıca, bir binada çatlak oluştuğunu bildirdi ve ekiplerin saha tarama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.