Marmaris’te 67 Göçmen Yakalandı, 7 Tutuklandı

ORTAK OPERASYON SONUCUNDA 67 GÖÇMEN YAKALANDI

Muğla’nın Marmaris ilçesinde düzenlenen ortak operasyonda, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Grup Amirliği ekipleri 67 düzensiz göçmeni yakaladı. İnsan kaçakçılığına dahil olduğu belirlenen 7 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olay, 17 Haziran 2025 günü saat 00.35 sıralarında Sahil Güvenlik Güney Ege Hareket Merkezi’ne gelen ihbar sonrası başladı.

İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

İhbarın ardından Sahil Güvenlik ve emniyet güçleri, İçmeler Kızılkum Maliye Kampı mevkiinde operasyon düzenledi. Ekipler, bölgeye belirli aralıklarla göçmen taşındığını tespit etti. Araştırmalar sonucunda göçmenlerin, İran uyruklu A.A. tarafından kıyıya yanaştırılan bir bota yönlendirildiği ve daha sonra açıkta bekleyen Ocean isimli yelkenli tekneye bindirildiği belirlendi. Yol kenarında gözcülük yaptığı tespit edilen A.A. ile birlikte 34 plakalı araçta S.K. ve Irak uyruklu K.W.A.G. da yakalandı.

62 DÜZENSİZ GÖÇMEN TEKNEDEN İNDİRİLDİ

Yapılan operasyon neticesinde Ocean isimli teknede toplam 67 düzensiz göçmen ele geçirildi ve bu kişiler Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim edildi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda tahkikat, Sahil Güvenlik Güney Ege Komutanlığı, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri tarafından sürdürüldü. Operasyonda yakalanan şüpheliler arasında, umut tacirleri ile düzensiz göçmenlerin konakladığı apart çalışanları da yer aldı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

S.K., A.A., K.W.A.G., İ.U., M.A.E., M.E., M.K.S. ve M.H.E. isimli şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, Marmaris adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde çok yönlü bir şekilde devam ediyor.