Haberler

Marmaris’te 70 Düzensiz Göçmen Yakalandı

70 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Muğla’nın Marmaris ilçesi kıyılarında 70 düzensiz göçmen yakalanıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın internet üzerinden yaptığı açıklamada, ilçe açıklarında bir yelkenli teknede düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine, bölgeye hızlıca Sahil Güvenlik botu yönlendiriliyor.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ŞÜPHESİ

Ekipler, İtalya’ya doğru hareket eden yelkenli teknede, 26’sı çocuk olmak üzere toplam 70 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 2 kişinin yakalandığını belirtiyor. Göçmen kaçakçılığından dolayı 2 şüpheli gözaltına alınıyor. Yabancı uyruklu göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim ediliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Din Heyetiyle Görüştü

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki din adamlarıyla bir araya gelerek manevi birliği güçlendirme ve dini reformları tartıştı.
Haberler

İbni Sina Haftası Etkinlikleri Gerçekleşti

AK Parti Kadın Kolları, İbni Sina Haftası dolayısıyla Beykoz’da gerçekleştirdiği etkinlikle sağlık ve şifalı bitkilerin önemini vurguladı. Katılımcılara baharat keseleri ve doğal içecekler ikram edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.