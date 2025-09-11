Marmaris’te 70 Düzensiz Göçmen Yakalandı

70 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Muğla’nın Marmaris ilçesi kıyılarında 70 düzensiz göçmen yakalanıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın internet üzerinden yaptığı açıklamada, ilçe açıklarında bir yelkenli teknede düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine, bölgeye hızlıca Sahil Güvenlik botu yönlendiriliyor.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ŞÜPHESİ

Ekipler, İtalya’ya doğru hareket eden yelkenli teknede, 26’sı çocuk olmak üzere toplam 70 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 2 kişinin yakalandığını belirtiyor. Göçmen kaçakçılığından dolayı 2 şüpheli gözaltına alınıyor. Yabancı uyruklu göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim ediliyor.