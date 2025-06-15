Marmaris’te B.K. Gözaltına Alındı

GÖZALTINA ALINMA VE TUTUKLAMA SÜRECİ

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, internet üzerinden müstehcen içerikler paylaştığı iddiasıyla çok sayıda şikayet alan B.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Özellikle genç kadınların görüntülerini izinsiz olarak kullanarak cinsel çağrışım içeren içerikler ürettiği öne sürülen B.K.’nin hesabı, siber suçlarla mücadele ekipleri tarafından detaylı bir incelemeden geçirildi. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelen birçok şikayet üzerine, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verildi. Yapılan araştırmalar neticesinde, Başsavcılık talimatıyla harekete geçen Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi Siteler Mahallesi’nde bulunan ikametinde gözaltına aldı.

SUÇLAMALARA YANIT VERDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen B.K., çıkarıldığı Marmaris Sulh Ceza Hakimliği tarafından “müstehcen yayınların yayılmasına aracılık etmek” suçundan tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Hakimlikte verdiği ifadede B.K., suçlamaları reddederek, “Videoların turistik tanıtım amacı taşıdığını” belirtti. Çekim yaptığı bölgelerin doğal güzelliklerini göstermek istediğini ifade eden şüpheli, videolardaki bazı sahnelerin internet yayın platformu algoritmaları tarafından otomatik kapak görseli haline getirildiğini aktararak, “Benim amacım Ege ve Akdeniz sahillerini tanıtmaktı. Videolarda suç kastım yoktu. Daha önce bu içerikler yüzünden şikayet almış olsam da kanalım hâlâ aktifiz” dedi.

MAHKEME KARARI VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Edinilen verilere göre, mahkeme kararında, videolardaki yakın plan görüntülerin çocukların da erişebileceği sosyal medya platformlarında yayımlandığı ve kişisel mahremiyeti ihlal eden nitelikte olduğu, bunun yanı sıra kamu güvenliği açısından risk oluşturabileceği vurgulandı. Suçun niteliği, mevcut delil durumu ve şüphelinin kaçma ihtimali gözetilerek tutuklama kararı verildi. B.K., tutuklu yargılanmak üzere Muğla kapalı cezaevine gönderildi.