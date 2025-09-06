Marmaris’te Bot Arıza Yaptı, Kurtarıldı

MARMARİS’TE DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN KURTARILMASI
Muğla’nın Marmaris ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 20’si çocuk toplam 35 düzensiz göçmen ile 6 göçmen kaçakçılığı şüphelisi, bindiği bot arızalanınca açık denizde sürüklenmeye başladı. Olayın ortaya çıkmasının ardından motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot için yardım talep edildi.
SURUKLENEN BOTUN KURTARILMASI
Alınan bilgi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri, Marmaris ilçesi açıklarındaki olaya müdahale etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, fiber karinalı lastik botun içerisinde bulunan 15 düzensiz göçmeni, beraberinde 20 çocukla birlikte kurtardı. Aynı zamanda, 6 göçmen kaçakçılığı şüphelisi de yakalandı.