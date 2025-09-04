Marmaris’te Çatıdan İntihar Denemesi

YÜKSEK KATLI BİNA İNTİHAR GİRİŞİMİ YİNE MARMARİS’TE

Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde yüksek katlı binaların tepesine çıkarak intihar girişiminde bulunan bir kişi, bu defa Marmaris’te dikkat çekti. Tüm güvenlik ve sağlık ekiplerinin seferber olduğu bu olayda, kişi çıktığı çatıdan indirilerek karakola götürüldü. Ülke genelinde çeşitli il ve ilçeleri dolaşarak intihar eylemlerinde bulunmasıyla tanınan H.İ. isimli şahıs, bugünkü eylemiyle bir kez daha gündeme geldi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Gelen ihbar üzerine, bugün öğlen saatlerinde Marmaris ilçe merkezinde bir şahsın inşaat halindeki bir binanın çatısına çıktığına dair bilgiler alındı. 112 Komuta Kontrol merkezinin yönlendirmesiyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda, şahıs başarılı bir şekilde inşaatın çatısından indirildi. H.İ.’nin geçmişte başta sahil beldeleri olmak üzere ülkede yaklaşık 200 kez aynı tür eylemi gerçekleştirdiği öğrenildi.

H.İ.’NİN SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Emniyette GBT’si sorgulanan H.İ. adlı şahısın, Türkiye genelinde çeşitli şehirlerde benzer intihar girişimlerine karıştığı tespit edildi. Yapılan araştırmalarda, şahsın 265 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. Özellikle kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan arandığı da ortaya çıkan H.İ. ile ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.