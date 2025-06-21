Marmaris’te Çatışmada Bir Kişi Öldü

Muğla’nın Marmaris ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti. Olayın hemen ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı. Ancak, gerçekleştirilen operasyon sonucunda bu şüphelilerden 2’si yakalandı.

OLAYIN DETAYLARI

Olay, sabah saat 04.40 sıralarında Marmaris Tepe Mahallesi’nde gerçekleşti. İki grup arasında belirsiz bir nedenle silahlı çatışma yaşandı. Bu çatışmada Çağlar Koç (27) isimli şahıs, ateşli silahla ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı fakat, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Marmaris ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı Asayiş büro ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çatışmanın anını ve çatışmaya katılan kişileri belirledi. İki şüpheli olan E.S ve O.G, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Marmaris adliyesinde mahkemeye çıkarıldı ve tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, bu olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma devam ediyor. Ayrıca, şüphelilerden birinin daha bulunması için arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.