Marmaris’te Çevre Temizliği Yapıldı

ÇEVRE TEMİZLİĞİ ETKİNLİĞİ YAPILDI

Marmaris ilçesinde düzenlenen çevre temizliği etkinliği, gönüllülerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Bu etkinlikte toplamda 140 torba çöp toplandı. Marmaris Kaymakamlığı’nın liderliğinde “Temiz bir doğa” sloganıyla Taşhan mevkisinde yapılan bu çalışmaya, Marmaris Milli Parklar Müdürlüğü, Marmaris Belediyesi, kolluk kuvvetleri, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü bireyler destek sağladı. Yaklaşık 3 saat süren süreçte, katılımcılar çıtası yüksek bir farkındalık ve birliktelik örneği sergiledi.

GERİ DÖNÜŞÜM SEFERBERLİĞİ

Toplanan çöplerin bir kısmı, ayrıştırılmak üzere geri dönüşüm merkezine gönderildi. Temizlik çalışmasına katılan Kaymakam Nurullah Kaya, çevrenin temiz tutmanın gelecek nesillere bırakılacak en değerli miras olduğunu ifade etti. Kaya, çevreye atılan her maddenin doğayı kirletmekle kalmayıp, aynı zamanda orman yangınları gibi telafisi güç sorunlara yol açtığını vurguladı. “Bu nedenle çevremizi korumak, yangın riskine karşı duyarlı olmak ve doğal güzelliklerimizi gelecek kuşaklara aktarmak her vatandaşımızın asli sorumluluğudur.” diye ekledi.