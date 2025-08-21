Marmaris’te CHP’de Gergin Seçim Süreci

GERGİNLİNİN GÖRÜLDÜĞÜ DELEGE SEÇİMLERİ BAŞLADI

CHP’nin Marmaris’teki delege seçimleri gergin bir şekilde başladı. İlçe başkanının belirleneceği bu seçimlerde, Sarıana, Çıldır, Kemeraltı ve Çamdibi mahallelerinde yaşayan CHP üyeleri, mavi ve beyaz liste için oy kullanmaya gitti. Partililer, demokratik bir seçim beklentisiyle sürece katılırken, sandıkların kurulmuş olmasına rağmen seçimin sonucunu etkilemeye çalışan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün tavrına yönelik eleştiriler yükseldi.

TARTIŞMALAR VE ARBEDELER YAŞANDI

Devam eden delege seçimlerinde, Başkan Acar Ünlü’nün sandık bölgesindeki tutum ve davranışları, partililer arasında gayri demokratik olarak değerlendirildi. Mavi listeyi Pelin Özbozdağ desteklerken, beyaz liste mevcut başkan Avukat Ömer Bozdemir’i destekliyor. Seçim sürecinde, zaman zaman tartışmaların ve arbedelerin yaşandığı gözlemlendi. Oylama, Marmaris Çok Amaçlı Salon’da saat 16.00’da başladı ve 21.30’a kadar sürdü.

DEVAM EDEN SEÇİM SÜRECİ

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, oylama süresince salonda bulunarak, belediye başkan yardımcılarıyla birlikte partililerle sık sık temas etti. CHP Marmaris delege seçimleri, ilçenin 30 mahallesinde 29 Ağustos’a kadar devam edecek. Seçimlerin ardından, eylül ayında belirlenecek delegeler oy kullanarak yeni ilçe başkanını seçecek.