Marmaris’te Denetimler Sürekli Devam Ediyor

DENEYİM MEKANLARINDAKİ DENETİMLER SÜRÜYOR

Marmaris ilçesindeki eğlence mekanlarında denetleme çalışmaları devam ediyor. Gürültü, hayasızca davranışlar ve yoldan geçenlere yapılan ısrarlı öneriler nedeniyle birçok işletmeye ceza kesildi. 20’nin üzerinde işletme ise kapatıldı. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Devriye Ekipleri tarafından Uzunyalı, Armutalan ve İçmeler başta olmak üzere ilçe genelinde yüzlerce işletme kontrol edildi.

KURAL İHLALLERİNE YOĞUN CEZALAR UYGULANIYOR

Kural ihlali tespit edilen yerler için 3, 7, 10 ve 15 güne kadar değişen sürelerle geçici kapatma cezaları uygulandı. Ayrıca, iki işletme süresiz olarak mühürlendi. Aynı kural ihlalini tekrarlayan işletmelere ise daha uzun süreli yaptırımlar uygulanıyor. Özellikle gürültü ve hanutçuluk nedeniyle birçok işletmeye ceza kesildi.

Yetkililer, Marmaris’in huzurunu bozan uygulamalara tolerans göstermeyeceklerini belirterek, işletmelerin yasal kurallara uymasını sağlamak için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti. Denetimlerin yaz boyunca titizlikle sürdürüleceği belirtildi.