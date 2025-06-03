Marmaris’te Deprem, 14 Yaşında Vefat

DEPREMİN ETKİLERİ VE HAYAT KAYBI

Muğla’nın Marmaris ilçesinin açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapan Muğla Valisi İdris Akbıyık, toplamda 69 kişinin bu durumdan etkilendiğini ve 14 yaşındaki bir kız çocuğunun panik atak sonucu vefat ettiğini aktardı. Vali Akbıyık, “Marmaris açıklarında saat 02: 17’de meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremin ardından gerçekleştirilen saha taramalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır” dedi.

ALOJİN VE TEDAVİ SÜRECİ

Vali Akbıyık, enerji, altyapı, doğal gaz, içme suyu ve kanalizasyon sistemlerinde genel hayatı etkileyecek bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtti. Deprem nedeniyle yerleşim bölgelerindeki binalarda herhangi bir yıkım olmadığı ifade edildi. “Panik atak nedeniyle 14 yaşındaki bir evladımız hayatını kaybetmiştir” diyen Vali Akbıyık, panik ve yüksekten atlama sonucu 69 kişiden 14’üne mahallinde müdahale yapıldığını aktardı. 8 kişinin ayakta tedavi edilerek taburcu edildiği, 46 kişinin ise acil servislerde tetkik ve tedavi süreçlerine devam edildiği bilgisi verildi.

DEVAM EDEN SAHA ÇALIŞMALARI VE DİLEKLER

İlgili birimlerin saha çalışmaları devam ederken, Vali Akbıyık, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca, vefat eden evladına Allah’tan rahmet, yaralı olan vatandaşlara ise acil şifalar diledi.